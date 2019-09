Il Politecnico federale di Zurigo è il miglior ateneo al di fuori degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Nella speciale classifica della rivista "Times Higher Education" (THE), l'ETH si piazza al 13esimo posto, a pari merito con l'Università di Berkeley, California.

Quasi la metà degli atenei che figurano nella "Top 200" si trovano in Europa. Rispetto alla precedente classifica, l'ETH è indietreggiato di due posizioni, nelle quali si sono inserite università statunitensi.

Altri tre atenei svizzeri si piazzano nella "Top 100": il Politecnico federale di Losanna (EPFL) è al 38esimo rango, l'Università di Zurigo al 90esimo e quella di Basilea al 94esimo.

Come negli ultimi tre anni, la classifica è guidata dall'Università di Oxford (GB). Al secondo rango il California Institute of Technology (USA), che ha scavalcato di un posto l'Università di Cambridge (GB).

Secondo la rivista THE, molti atenei europei hanno perso quest'anno posizioni a vantaggio delle università americane, soprattutto per quanto riguarda l'importanza delle pubblicazioni scientifiche, misurata in base alla frequenza delle citazioni fatte da altri ricercatori.

Neuer Inhalt Horizontal Line