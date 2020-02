La proposta di matrimonio a San Valentino è un grande classico. Un po' meno se il fatidico "vuoi sposarmi?" viene pronunciato al centro di un carosello di 16 carri armati T-72 disposti a cuore.

L'idea è venuta a Denis Kazantsev, che ha portato la sua fidanzata Alexandra Kopytova al campo di addestramento di Alabino, nei pressi di Mosca, e sotto la neve battente l'ha condotta in mezzo ai blindati (mentre lei si copriva gli occhi) e, mazzo di fiori d'ordinanza, si è inginocchiato mentre pronunciava la sua promessa d'amore. La ragazza, travolta da tanto romanticismo, ha accettato.

Il video dell'inusuale proposta è stato pubblicato dal canale televisivo dell'esercito, Zvezda. Sul posto era presente anche un giornalista, che ha subito intervistato Alexandra. "Non capisco ancora cosa stia succedendo, è tutto molto inaspettato", ha commentato. Ma sul web in molti sostengono che si tratti solo di una mossa pubblicitaria dell'esercito, per sfoggiare un volto umano.

