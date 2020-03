La Macedonia del Nord è entrata formalmente nella Nato. È il trentesimo membro dell'Alleanza Atlantica.

"Oggi diamo il benvenuto alla Macedonia del Nord nella Nato come 30/esima alleata e celebriamo il loro impegno per l'Alleanza Nord Atlantica", scrive su Twitter Mike Pompeo, segretario di Stato Usa. "Riaffermiamo il nostro impegno per la difesa collettiva ai sensi dell'articolo 5, pietra angolare dell'Alleanza Transatlantica", prosegue Pompeo.

