E' atterrata senza problemi la navetta russa la Soyuz che ha riportato a Terra l'ex comandante russo della Stazioen Spaziale Alexei Ovchinin, l'americano Nick Hague e Hazzaa al-Mansoori, il primo astronauta degli Emirati Arabi.

Con la partenza della Soyuz dalla Stazione Spaziale, è ufficialmente iniziata Expedition 61, la missione che ha come comandante Luca Parmitano.

Hague e Ovchinin erano arrivati in orbita nello spazio lo scorso 14 marzo, insieme alla collega della Nasa Christina Koch, che rimarrà ancora sulla stazione orbitale per osservare gli effetti di lunga durata del volo spaziale su una donna, in vista delle prossime missioni umane sulla Luna e Marte.

Il suo ritorno sulla Terra è previsto nel febbraio 2020. Dopo i controlli medici di rito, Hague andrà a Houston, mentre Ovchinin e Almansoori in Russia, a Star City.

