La direttrice della Radiotelevisione svizzera romancia (RTR) lascia la sua funzione per entrare nella direzione del gruppo Ringier. Ladina Heimgartner abbandona anche il suo posto di vice direttrice della SSR. Il trasferimento è previsto per l'inizio del 2020.

Come si legge in un comunicato stampa della RTR, Heimgartner, 39 anni, ha dichiarato di voler cambiare lavoro. A 27 anni è stata assunta come redattrice e nel 2014, a 33 anni, è diventata direttrice dei media grigionesi della SSR. È stata la prima donna a guidare la RTR.

Ladina Heimgartner sarà a capo della nuova divisione Corporate services all'interno della direzione generale di Ringier, settore che comprende diversi servizi del gruppo internazionale con sede a Zurigo e Zofingen (AG).

