26 ottobre 2018

Il gigante franco-elvetico del cemento LafargeHolcim nel terzo trimestre dell'anno ha registrato un aumento (su base annua) del fatturato del 2,6% a 7,4 miliardi di franchi. L'incremento è stato del 5,8% a perimetro comparabile e al netto degli influssi valutari.

Il risultato è stato sostenuto da tutti i settori di attività, ha indicato il gruppo in una nota odierna. A livello operativo, nonostante il rincaro dei costi legati all'energia e alla logistica, l'utile a livello EBITDA è aumentato in modo proporzionale, registrando un +5,2% a 1,9 miliardi di franchi.

"La nostra strategia comincia ad avere effetto e per la prima volta quest'anno possiamo presentare buone cifre", ha affermato il CEO Jan Jenisch in una teleconferenza. La dinamica positiva dovrebbe proseguire anche nel quarto trimestre: il gruppo si aspetta una crescita costante in Nordamerica, una forte domanda in Europa e una progressione in Asia. L'America Latina dovrebbe per contro avere meno bisogno di cemento, mentre la situazione in Medio Oriente e Africa rimane difficile, ma risulta in via di stabilizzazione.

"Non prevediamo che le incertezze globali porteranno a un indebolimento della domanda", ha osservato Jenisch. Al contrario, "gli ostacoli commerciali potrebbero addirittura rafforzare la nostra posizione in alcuni paesi in materia di fissazione dei prezzi".

Riguardo ai disinvestimenti, il manager tedesco 52enne con studi in Svizzera e negli Stati Uniti non ha voluto sbottonarsi. "Il processo è in corso e intendiamo concluderlo nel primo trimestre 2019", si è limitato a dire il CEO in carica dal settembre 2017. Al capitolo acquisizioni, LafargeHolcim intende mantenere il ritmo attuale, con l'obiettivo di consolidare la posizione in determinati paesi.

