Gli azionisti di LafargeHolcim l'hanno interpretata come una buona notizia.

LafargeHolcim non sarebbe più interessata a rilevare il comporto chimica della costruzione del colosso tedesco BASF: lo afferma l'agenzia Bloomberg, sulla base di fonti interne anonime. La borsa ha reagito con favore.

Il gigante franco-elvetico del cemento avrebbe rinunciato a presentare un'offerta visto il valore che BASF intende attribuire alla divisione: si parla di 3 miliardi di euro.

Stando a quanto indicato a fine settembre dal presidente della direzione della società tedesca, Martin Brudermüller, per il segmento aziendale in questione - che nel 2018 ha generato utili per 245 milioni di euro, su un fatturato di 2,4 miliardi - vi sono offerte confermate: BASF punta quindi a concludere la vendita entro la fine dell'anno.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019