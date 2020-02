La Russia "comprende pienamente la legittimità delle cause che spingono l'Italia a voler riportare ordine" in Libia e "a bloccare l'ingresso delle armi".

Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov al termine del vertice Italia-Russia di Villa Madama, in riferimento alla missione di embargo delle armi in Libia decisa dall'Unione europea e esprimendo l'auspicio che si arrivi a una "soluzione veramente soddisfacente per tutti" rispettando le prerogative del Consiglio di sicurezza dell'Onu.

L'Italia, ha detto Lavrov, ha fornito una "dettagliata spiegazione" della missione che "potrebbe includere anche una missione terrestre" oltre alla componente aerea e navale. Lavrov ha poi sottolineato che "tutti i meccanismi della missione" devono essere concordati con il Consiglio di sicurezza dell'Onu e i "colleghi italiani", ha aggiunto, hanno dato rassicurazioni in questo senso.

