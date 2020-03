Buon 2019 per la Lego.

Il Gruppo Lego ha visto crescere il fatturato 2019 del 6% a 38,5 miliardi di corone danesi (5,48 miliardi di franchi). Le vendite sono salite del 5,6% e la quota di mercato globale è aumentata.

L'utile operativo è stato di 10,8 miliardi di corone danesi, in marginale aumento (+1%) rispetto all'anno precedente mentre l'utile netto è salito del 3% a 8,3 miliardi di corone (1,2 miliardi di franchi).

"È stato un anno forte dove abbiamo sovraperformato l'industria del giocattolo e accresciuto le vendite al consumo e la quota di mercato in tutti i nostri maggiori mercati. Abbiamo inoltre aumentato la nostra presenza in mercati più nuovi", ha commentato il Ceo del gruppo dei mattoncini, Niels B Christiansen.

"Il nostro settore come molti altri viene ridisegnato dalla digitalizzazione e dai cambiamenti socio economici. Stiamo facendo leva sulle nostre solide basi finanziarie per investire in iniziative che ci permetteranno di tener testa a questi trend e di crescere nel lungo termine", ha concluso.

