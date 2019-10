PayPal, società americana attiva nel settore dei pagamenti digitali, è vicina a scaricare Libra, la criptovaluta di Facebook che dovrebbe nascere a Ginevra.

Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, PayPal è stata l'unica dei 28 sostenitori di Libra a non partecipare all'incontro in programma oggi a Washington. Un'uscita di PayPal sarebbe un duro colpo per Facebook che ha affidato il progetto Libra a David Marcus, l'ex presidente di PayPal.

A non piacere a PayPal - mette in evidenza la testata finanziaria - sarebbe il fatto che Facebook, a suo avviso, non avrebbe fatto abbastanza per affrontare le critiche di cui è stata sommersa Libra, soprattutto quelle sul fronte del riciclaggio di denaro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019