Un'automobile è bruciata completamente sulla A2 in località Eich.

Un'automobile è bruciata completamente sulla A2 in località Eich nel Canton Lucerna. L'incidente avvenuto oggi non registra alcun ferito. La procura stima 40'000 franchi di danni. Attualmente si ignorano le cause.

Un conducente viaggiava con il suo automezzo verso le 14:20 da Sempach in direzione Nord. Subito dopo il Tunnel di Eich ha costatato un principio di incendio all'interno del suo veicolo e l'ha prontamente fermato, si legge su un comunicato della Polizia cantonale. Il pronto intervento, con il blocco temporaneo del Tunnel di Eich, è stato gestito dai vigili del fuoco di Emmen.

