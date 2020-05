Vigili del fuoco e squadre di soccorso chimico sono intervenuti per la presenza di un gas tossico in un edificio nel centro di Lucerna (foto simbolica)

Un edificio commerciale e residenziale nel centro di Lucerna è stato temporaneamente evacuato ieri a causa della presenza di un gas tossico. Nella tromba delle scale è stato rilevato un odore acre che provocava una forte tosse.

I vigili del fuoco hanno riscontrato un aumento del livello di monossido di carbonio, ha comunicato oggi la polizia cantonale di Lucerna. Gli inquirenti hanno trovato una sostanza sconosciuta su una porta. Le indagini non hanno ancora rivelato di quale sostanza si trattasse.

Un portavoce della polizia ha detto a Keystone-ATS di non avere alcuna indicazione di un fatto a sfondo criminale, ma che al momento come causa non si può escludere nulla.

La polizia è stata allarmata poco dopo le 15.30, indica la nota. Tutte le persone sono state allontanate dall'edificio e visitate dal servizio di soccorso, ma non sono poi stati necessari ulteriori accertamenti medici, viene precisato.

Gli specialisti della squadra di intervento chimico di Emmen hanno controllato l'edificio e hanno effettuato diverse misurazioni sul posto. Hanno anche esaminato la sostanza sconosciuta. L'edificio è stato sbloccato dai vigili del fuoco poco prima delle 19.00.

