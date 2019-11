Il treno regionale si è ritrovato la tettoia per parcheggio aperto sui binari a causa del vento

Un treno regionale della BLS ha urtato stamane a Escholzmatt (LU) una tettoia - usata per coprire un parcheggio - finita sui binari probabilmente a causa del forte vento che soffiava nella regione. Non vi sono stati feriti.

L'incidente si è verificato alle 5.15, ha indicato la polizia cantonale lucernese. Il traffico ferroviario sulla linea Langnau (BE) - Lucerna è stato interrotto fino alle 09.15. Per sopperire ai disagi per l'utenza la compagnia BLS ha approntato un servizio di autobus sostitutivo.

