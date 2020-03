"Alla luce delle circostanze eccezionali causate dalla diffusione del coronavirus, Lufthansa annuncia una riduzione degli orari dei voli per i passeggeri delle sue compagnie aeree nel periodo dal 29 marzo al 24 aprile".

Lo si legge in una nota della compagnia tedesca, in cui si precisa che "complessivamente saranno cancellati 23'000 voli. Il taglio riguarderà tutte le compagnie aeree del gruppo", vale a dire quindi anche Swiss, che da parte sua ha fatto sapere di aver da subito soppresso tutti i collegamenti da e per l'Italia.

"Le cancellazioni dei voli saranno successivamente implementate nei sistemi di prenotazione e i passeggeri interessati saranno informati delle modifiche e delle opzioni di rebooking a partire da oggi", precisa la nota della compagnia tedesca. "Gli adeguamenti dell'orario dei voli per il periodo successivo al 25 aprile saranno effettuati in un secondo momento", aggiunge.

"Gli adeguamenti di capacità riguardano principalmente l'Europa, l'Asia e il Medio Oriente. Nelle cancellazioni si farà attenzione a garantire che tutte le destinazioni in tutti i continenti siano raggiungibili con una compagnia aerea del Gruppo Lufthansa attraverso gli hub di Francoforte, Monaco di Baviera, Zurigo, Vienna e Bruxelles", precisa la nota che invita i passeggeri che hanno pianificato un viaggio nelle prossime settimane "a verificare lo stato attuale del loro volo su lufthansa.com prima della partenza".

