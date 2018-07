Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 luglio 2018 17.18 15 luglio 2018 - 17:18

Alcune pecore e una capra sono state verosimilmente uccise da un lupo negli scorsi giorni in vari cantoni della Svizzera centrale (foto d'archivio)

Alcune pecore e una capra sono state verosimilmente uccise da un lupo negli scorsi giorni in vari cantoni della Svizzera centrale.

In due casi si sta ancora aspettando l'esito delle analisi delle tracce genetiche, ma molti indizi lasciano supporre che gli attacchi siano opera di un solo grande predatore.

Fabian Bieri, capo del servizio caccia e pesca del canton Nidvaldo ha detto oggi all'agenzia Keystone-ATS che quasi certamente è stato un lupo a scannare una pecora nella notte tra venerdì e sabato in un pendio a Emmetten, sopra il Lago dei Quattro Cantoni. Lo si deduce dalle tracce lasciate sull'animale ucciso. Un sms di avvertimento è stato inviato agli allevatori della regione. Il precedente attacco di un lupo nel canton Nidvaldo risale al 2016.

L'allarme lupo tramite sms è stato lanciato anche nel canton Uri sabato sera. Nel Riental, il vallone di fronte a Göschenen, sono stati segnalati attacchi a pecore. Pure in questo caso è stato prelevato del materiale genetico per le analisi del DNA, al fine di appurare di che predatore si tratti, ha detto alla Keystone-ATS la polizia cantonale, confermando una notizia del domenicale "Zentralschweiz am Sonntag".

Già all'inizio della settimana un lupo era tornato a colpire dopo anni nel canton Lucerna: ha ammazzato una capra in un alpeggio nella bandita di caccia del Tannhorn, al confine con il canton Berna. L'ultima vittima accertata del lupo nel canton Lucerna risale al 2013. Negli anni scorsi vi sono state due segnalazioni di avvistamenti del predatore, ma senza notizia di attacchi.

Gli esami dei resti genetici potranno appurare se i tre recenti attacchi siano opera dello stesso predatore, ha spiegato il responsabile di caccia e pesca del canton Nidvaldo. Secondo Bieri è più verosimile che quello di Emmetten possa essere messo in relazione con quello nel canton Lucerna che con quello di Uri.

Nel maggio scorso ci sono stati avvistamenti di lupi anche a Horgen (ZH) e Menzingen (ZG). Pochi giorni dopo una pecora è stata scannata nella zona di Alpthal, vicino a Svitto. In questo cantone il grande predatore è regolarmente presente. Ad esempio l'esistenza del lupo M52 è già stata appurata più volte. Si sono anche rilevate le tracce genetiche di M79 a un paio di chilometri ad est del centro di Einsiedeln. Si tratta di un lupo la cui presenza era già stata documentata a Seftigen, nel canton Berna.

