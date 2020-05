La città di Berlino festeggia per la prima volta l'8 maggio, nella ricorrenza dei 75 anni dalla capitolazione tedesca nel secondo conflitto mondiale. Una giornata che il ministro degli Esteri Heiko Maas invita i tedeschi a vivere come "giornata della liberazione".

Stando ai piani, la festività dovrebbe valere soltanto per quest'anno. "Che debba diventare un giorno di festa nazionale oppure no lo deciderà il parlamento", ha affermato il ministro parlando alla ZDF.

"La cosa che conta è che, anche in Germania, l'8 maggio venga considerato nel modo giusto. Come giornata della liberazione. Come una giornata che si possa davvero festeggiare. E che ci rammenti quanta sofferenza abbiamo portato al mondo e quale responsabilità viene da questo per noi tutti", ha proseguito Maas.

