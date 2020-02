La Francia ha ridotto il suo arsenale nucleare a meno di 300 testate, ha annunciato oggi il presidente Emmanuel Macron, illustrando il "bilancio esemplare" del suo Paese in materia di disarmo.

La Francia - ha detto Macron in un discorso sulla strategia di difesa e dissuasione nucleare francese - "ha un bilancio unico al mondo, conforme alle sue responsabilità ed interessi, avendo smantellato in modo irreversibile la sua componente nucleare terrestre, le sue installazioni di test nucleari, quelle per la produzione di materie fissili per armamenti, e ridotto la dimensione del suo arsenale, oggi inferiore a 300 armi nucleari".

Macron, ha espresso oggi l'auspicio che i governi europei propongano "insieme un'agenda internazionale per il controllo degli armamenti", in un contesto di ridiscussione dei trattati esistenti e sottoscritti da Stati Uniti e Russia.

"La Francia - ha continuato Macron - mobiliterà i partner europei più coinvolti, per porre le basi di una strategia internazionale comune che potremo proporre in tutti gli ambiti in cui è attiva l'Europa".

