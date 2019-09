Emmanuel Macron bacchetta Greta Thunberg, dopo che la militante ecologista di 16 anni ha sporto denuncia, insieme ad altri quindici giovani ecologisti, contro cinque Paesi, tra cui la Francia e la Germania, per inazione contro il clima.

"Posizioni molto radicali" che rischiano di "mettere creare antagonismo tra le nostre società", le ha definite il presidente francese su radio Europe 1.

Per Macron tutte le mobilitazioni dei giovani "sono utili. Ma ora bisogna fare in modo che si concentrino su coloro che sono più distanti, coloro che tentano di bloccare. Non ho la sensazione che il governo francese o il governo tedesco, oggi, stiano bloccando" la lotta per la salvaguardia del pianeta.

E ancora: "Quando vedo che chiuderemo tutte le nostre attività legate al carbone, che fermiamo lo sfruttamento di idrocarburi, che ci stiamo muovendo, non sono sicuro che sia il modo più efficace. Adesso penso soprattutto che abbiamo bisogno di una gioventù che ci aiuti a fare pressione su chi blocca, mobilitandosi, e che partecipi anche ad azioni molto concrete. Ci sono tantissime azioni civiche che sono utili", ha concluso il presidente.

