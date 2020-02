Marco Romano è stato eletto oggi vicepresidente del Gruppo parlamentare del Centro. Lo indica il PPD in una nota precisando che il consigliere nazionale ticinese dispone tutte le condizioni richieste per l'esercizio della funzione.

"Sono lieto di raccogliere questa nuova sfida e ringrazio il Gruppo del Centro della fiducia che ha riposto in me", afferma Romano nella nota. "Insieme alla presidente del gruppo parlamentare Andrea Gmür - prosegue il ticinese - dedicherò tutte le mie energie per rafforzare il profilo del gruppo e dargli un'unità più forte". "In qualità di rappresentante della Svizzera italiana - ha aggiunto - sono un costruttore di ponti tra le diverse regioni linguistiche della Svizzera".

Il Ticino continuerà dunque ad essere rappresentato ai massimi livelli nel gruppo parlamentare che fa riferimento al PPD. Dal 2014 alla sua non rielezione alle scorse elezioni federali, Filippo Lombardi ha presieduto la "frazione" democristiana.

