Questo contenuto è stato pubblicato il 27 novembre 2011 21.10 27 novembre 2011 - 21:10

Il partito islamico Giustizia e Sviluppo (Pjd) ha vinto le elezioni legislative del 25 novembre scorso in Marocco conquistando 107 seggi su 395. Lo ha annunciato oggi il ministero dell'Interno marocchino.

Per via di questa vittoria il re Mohammed VI sceglierà in seno al Pjd - che nel Parlamento uscente contava 47 deputati - il premier incaricato, che avrà il compiuto di formare un governo di coalizione.

"È una vittoria netta ma abbiamo bisogno di alleanze per lavorare insieme", ha dichiarato all'Afp Abdelilah Benkirane, segretario generale del Pjd dopo l'annuncio ufficiale dei risultati.

Ora, ha aggiunto, "attenderemo la nomina da parte del re Mohammed VI di un nuovo capo di governo per cominciare le consultazioni con gli altri partiti politici".

