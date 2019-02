La Barbie si rifà il look e cerca di stigmatizzare le disabilità fisiche. Immagine d'archivio.

La Barbie si rifà il look e cerca di stigmatizzare le disabilità fisiche. In giugno esordirà sul mercato la Barbie con la protesi alla gamba e quella sulla sedia a rotelle.

Le nuove bambole fanno parte della linea 2019 Barbie Fashionista, che si pone come obiettivo una diversa rappresentazione della bellezza. "Come brand possiamo sollevare la conversazione sulle disabilità includendole nella nostra linea di bambole per mostrare una bellezza multidimensionale", afferma Mattel.

