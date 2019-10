Mitch McConnell, leader dei repubblicani al Senato e uno dei più stretti alleati di Donald Trump, ha smentito il tycoon dichiarando di non aver mai discusso con lui della sua telefonata al presidente ucraino per sollecitare indagini sui Biden.

Il colloquio è al centro dell'indagine di impeachment. McConnell "ha diffuso un comunicato in cui ha detto che è la telefonata più innocente che avesse letto, e io gliene parlai anche", aveva riferito Trump.

Ma il leader del Grand Old Party ha detto di non ricordare "alcuna conversazione con il presidente su quella telefonata". Una precisazione che sembra una presa di distanza in una vicenda che sembra complicarsi sempre di più per il commander in chief.

