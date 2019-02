In gennaio in Svizzera vi sono state meno immatricolazioni di veicoli a motore che anno prima: sono entrate per la prima volta in circolazione 25'514 veicoli a quattro ruote (-2,6%), comunica oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

Le automobili attestano una diminuzione del 3,9% a 20'838. Ancor più forte la flessione per le motociclette: -12,1% a 1'049. Hanno per contro registrato un aumento i veicoli per il trasporto di merci (+7,1% a 2'852).

