L'anno scorso il numero di veicoli pesanti transitati attraverso le Alpi svizzere è sceso a quasi 900'000. Anche la ferrovia ha trasportato meno merci, mantenendo la sua quota di mercato sull'intero traffico transalpino invariata al 70,5%.

È quanto emerge da un rapporto sul trasferimento del traffico 2019 pubblicato oggi dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Rispetto al 2018, le merci trasportate su strada e rotaia sono diminuite del 4,6%. La causa principale di questo calo è l'indebolimento della congiuntura, in particolare in Italia, precisa l'UFT.

L'anno scorso hanno attraversato le Alpi elvetiche 898'000 veicoli pesanti e autotreni, ovvero circa 500'000 in meno rispetto al 2000, anno in cui è stata introdotta la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Ai due valichi stradali svizzeri più importanti, il San Gottardo e il San Bernardino, il numero di veicoli merci pesanti è diminuito, mentre al Sempione e al Gran San Bernardo è leggermente aumentato.

Tuttavia l'obiettivo di 650'000 transiti di veicoli pesanti attraverso le Alpi è lungi dall'essere raggiunto. Secondo la legge, tale obiettivo dovrebbe essere realizzato al più tardi due anni dopo l'avvio dell'esercizio della galleria di base del San Gottardo (dicembre 2018), precisa ancora la nota.

A questo scopo, il Consiglio federale e il Parlamento intendono adottare diverse misure volte a potenziare ulteriormente il trasferimento del traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia. Tra queste si annoverano lo stanziamento di mezzi supplementari per contributi d'esercizio a favore del traffico merci ferroviario transalpino e adeguamenti della TTPCP. Inoltre saranno ridotti i prezzi delle tracce per i treni e concesso uno sconto speciale per i treni merci lunghi.

