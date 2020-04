Nonostante i risultati ottenuti nel contrasto al coronavirus in Germania, non bisogna abbassare la guardia. È il senso del messaggio della Cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha parlato alla stampa oggi a Berlino.

"Non perdiamo di vista che siamo solo alle prime battute della pandemia", ha affermato. "Il mio ammonimento è che si resti concentrati". "Non sentiamoci al sicuro neppure per un secondo", ha detto ancora.

"La Germania non solo vorrebbe essere solidale, ma lo sarà. Deve però esserlo nella cornice degli attuali trattati europei, e con uno sguardo a tutti gli Stati europei", ha dichiarato rispondendo a una domanda sul consiglio europeo di giovedì prossimo e sulla pressione per gli eurobond. "Io dico sempre che alla Germania le cose non possono andar bene se non vanno bene all'Europa", ha aggiunto.

