Angela Merkel non ha intenzione di candidarsi per un quinto mandato alla cancelleria. Lo ha affermato lei stessa, rispondendo a una domanda della Zdf in un'intervista che andrà in onda fra poco, secondo quanto anticipato dalla Dpa.

"No, veramente no", ha risposto precisando che il suo "no" sulla questione è "definitivo". A Berlino si specula da tempo su un possibile quinto mandato per la Bundeskanzlerin, rilanciata nei sondaggi dalla gestione della pandemia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet