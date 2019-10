Almeno 14 uomini della polizia sono morti nello Stato messicano di Michoacán in una imboscata tesa loro da un commando armato. Immagine d'archivio.

Almeno 14 uomini della polizia sono morti nello Stato messicano di Michoacán in una imboscata tesa loro da un commando armato di origine sconosciuta. Lo riferisce oggi la tv Milenio di Città del Messico.

Il ministro della Pubblica sicurezza messicano, Israel Patrón Reyes, ha precisato via Twitter che l'attacco "è avvenuto nel municipio di Aguililla mentre gli agenti stavano eseguendo un ordine impartito loro dalla magistratura".

Sul posto, riferiscono i media locali, sono stati rinvenuti messaggi firmati dai narcotrafficanti del Cártel Jalisco Nueva Generación, una possibile rivendicazione che le autorità cercano ora di convalidare ufficialmente.

Da parte sua il governatore di Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha assicurato che "non vi sarà impunità" per i responsabili dell'imboscata in cui sono deceduti sia ufficiali sia agenti della forza pubblica.

