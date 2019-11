Per la seconda volta a distanza di poco più di un anno la Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati Matteo Salvini per avere impedito a una nave con profughi a bordo di attraccare in porto.

I reati contestati sono il sequestro di persona e l'abuso d'ufficio.

L'iscrizione risale a sabato. Ieri gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Palermo, che potrebbe confermare o modificare le contestazioni ipotizzate dai colleghi prima di trasmettere tutto al tribunale di ministri del capoluogo, unico organo competente visto il coinvolgimento di un ex esponente del Governo italiano. Salvini, all'epoca dei fatti - siamo ad agosto scorso - era infatti il titolare del Viminale.

L'accusa riguarda il caso dei 164 migranti salvati il primo agosto scorso dalla nave della Ong Open Arms a cui fu vietato dall'allora ministro dell'Interno l'ingresso nelle acque italiane. La nave rimase 20 giorni ferma davanti a Lampedusa. Furono poi i magistrati di Agrigento, in seguito a un'ispezione a bordo, a ordinare lo sbarco d'urgenza dei profughi.

Neuer Inhalt Horizontal Line