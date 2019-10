"Dobbiamo constatare che l'accordo di Dublino è fallito": lo ha detto il ministro dell'Interno Horst Seehofer alla riunione dei ministri del G6 a Monaco, a quanto riferisce Dpa.

Il ministro ha poi chiesto che la verifica delle domande d'asilo e i rimpatri siano condotti già ai confini esterni della Ue: solo i migranti con prospettive di ricevere protezione in Europa dovrebbero essere ridistribuiti tra i Paesi dell'Unione europea. Gli altri dovrebbero essere rimandati subito indietro da Frontex, ha continuato il ministro tedesco.

Il meccanismo di Dublino non dovrebbe essere più preso come punto di partenza di un futuro meccanismo di asilo europeo, ha sostenuto Seehofer. "C'è bisogno di una nuova filosofia", ha detto, aggiungendo che sarebbe auspicabile una nuova proposta da mettere sul tavolo in previsione del semestre di presidenza europeo della Germania a giugno 2020.

Neuer Inhalt Horizontal Line