Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 ottobre 2018 21.03 24 ottobre 2018 - 21:03

Alta tensione oggi al confine fra Bosnia-Erzegovina e Croazia, dove centinaia di migranti che premevano per entrare in territorio croato si sono scontrati con le forze di polizia di entrambi i Paesi.

Scandendo 'Open border, Open border', i profughi hanno sfondato un primo cordone di agenti bosniaci al valico di Maljevac, non lontano da Velika Kladusa (nordovest della Bosnia), ma sono stati respinti da una seconda barriera di poliziotti. Negli scontri alcuni migranti sono rimasti feriti e il valico è rimasto a lungo chiuso al traffico.

La polizia di frontiera croata ha deciso di alzare una barriera lungo la linea di confine per prevenire ulteriori tentativi di sfondamento e ingresso illegale nel Paese. Gli agenti croati - appoggiati da elicotteri che hanno sorvolato l'intera zona di confine - hanno poi fatto uso di gas lacrimogeni in risposta a un fitto lancio di pietre e altri oggetti da parte dei migranti bloccati a poche decine di metri nella 'terra di nessuno'. Almeno due agenti croati hanno riportato ferite non gravi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano