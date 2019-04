I clienti sono invitati a non consumare il prodotto e riportarlo in negozio.

Migros richiama l'insalata di pasta alla caprese Anna's Best. A seguito di un controllo è stato rilevato che potrebbe contenere dei frammenti di plastica bianchi. I clienti sono invitati a non consumare più il prodotto e riportarlo in negozio.

Il richiamo riguarda il numero d'articolo 1303.100 le cui date minime di conservabilità sono 19.04.19 e 21.04.19. Il prodotto era in vendita in tutte le filiali Migros e Migrolino della Svizzera.

