Il segretario dell'Onu Antonio Guterres esorta gli americani a protestare in modo pacifico e invita i leader e le autorità statunitensi ad ascoltarli e a mostrare moderazione. Lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro, Stephane Dujarric.

Rispondendo ad una domanda sulle proteste dopo l'uccisione dell'afroamericano George Floyd a Minneapolis, Dujarric ha affermato: "Le lamentele devono essere ascoltate, ma devono essere espresse in modo pacifico e le autorità devono mostrare moderazione nel rispondere ai manifestanti".

"Negli Usa come in qualsiasi altro paese del mondo, la diversità è una ricchezza e non una minaccia - ha aggiunto - ma il successo di società eterogenee in un paese richiede un massiccio investimento nella coesione sociale".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet