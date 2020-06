New York scende di nuovo in piazza per manifestare contro la morte di George Floyd. In vista del coprifuoco atteso scattare stasera alle 20.00, centinaia di persone hanno già invaso Police Plaza, dove si trova il quartier generale del New York Police Department.

I manifestanti marceranno poi a Foley Square, teatro delle manifestazioni degli ultimi giorni.

