Non accennano a placarsi le proteste a Minneapolis in seguito all'uccisione dell'afro-americano George Floyd

All'una di notte ora di Washington non accennano a diminuire le proteste davanti alla Casa Bianca per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd.

Secondo quanto riportato dal Guardian, i manifestanti hanno lanciato acqua contro gli agenti dei Servizi segreti schierati. Alcuni sui social media denunciano, invece, l'uso dei lacrimogeni sulla folla.

Intanto il Pentagono ha chiesto all'esercito di tenere diverse unità militari pronte ad essere dispiegate a Minneapolis, dove da giorni sono in corso proteste e tafferugli per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd soffocato da un poliziotto con il ginocchio. Lo scrive l'agenzia Associated Press sottolineando che è estremamente raro che il Pentagono dia un ordine del genere.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet