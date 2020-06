Alcuni dipendenti di Facebook hanno abbandonato le loro postazioni di lavoro per manifestare il loro disappunto contro la decisione di Mark Zuckerberg di non agire sui tweet del presidente statunitense Donald Trump.

Il "walkout" virtuale, riportano i media americani, punta a far trapelare all'esterno e a dar voce al malcontento nei confronti del fondatore e CEO per aver deciso di non intervenire sui cinguettii del presidente censurati da Twitter sulle proteste negli Stati Uniti.

Per Facebook forme di protesta pubblica sono inusuali. I dipendenti negli ultimi anni hanno infatti nella maggior parte dei casi discusso i vari scandali che hanno riguardato il social media al loro interno.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet