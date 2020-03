Il pacchetto di aiuti contro la crisi da coronavirus prevede anche fino a 4.000 miliardi di liquidità per le imprese. Lo ha detto in una intervista alla Fox il segretario al Tesoro Usa Steve Mnuchin.

Il pacchetto prevede per ora un pagamento diretto in un'unica soluzione per i contribuenti americani di 3'000 dollari per una famiglia media di quattro persone, ha detto Mnuchin.

