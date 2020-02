"Oggi c'è una crisi della democrazia europea, e della classe media". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco 2020.

"C'è un indebolimento dell'occidente", ha detto ancora Macron usando parole che sono suonate come una replica alle affermazioni del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, secondo il quale "l'occidente vince". Macron ha anche affermato che gli Usa "hanno ripensato le loro relazioni con l'Europa".

"Spero in una nuova dinamica europea e una nuova ambizione in Europa", ha continuato con "risposte veloci" sulla sovranità europea. "Se non c'è alcuna prospettiva per la classe media non andiamo avanti", ha aggiunto.

"Noi abbiamo bisogno della Nato, è chiaro", ha poi aggiunto il presidente francese nella città tedesca. "Quando parlo di sovranità europea questo viene frainteso", ha aggiunto. Questa non è intesa come un'alternativa alla Nato, ha spiegato, l'Europa deve poggiare la sua difesa "su due pilastri, la Nato e la difesa europea".

"Cina e Usa investono massicciamente sul loro futuro", "investono più velocemente di noi", ha poi detto Macron, rispondendo alle domande dell'ambasciatore Wolfgang Ischinger, chairman del forum. Il presidente francese ha sollecitato l'Europa a fare altrettanto.

