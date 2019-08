Pioggia di premi su Ariana Grande, Taylor Swift e Billie Eilish agli Mtv Music Awards 2019 in onda per la prima volta dal Prudential Center di Newark.

La 36esima cerimonia annuale, la prima tenuta in New Jersey, ha visto la 48enne Missie Elliott diventare la prima rapper a aggiudicarsi il Michael Jackson Video Vanguard Award. A far da padrone di casa della cerimonia in onda sulle reti e sui siti Viacom è stato il comico Sebastian Maniscalco.

Non una sorpresa: "You Need to Calm Down" della Swift ha vinto il premio più prestigioso, quello del video dell'anno - a consegnare il premio una coppia di eccezione: John Travolta e Queen Latifah - mentre la Grande con il suo "Tank U Next" è stata scelta come artista dell'anno e premiata anche per la canzone dell'estate, "Boyfriend". "Old Town Road (Remix)" del ventenne Lil Nas X con il leggendario Billy Ray e 17 settimane consecutive in vetta alle hit parade, e' stata scelta come canzone dell'anno. La Eilish con "Bad Guy" ha vinto come miglior nuova artista, Cardi B per il miglior video hip hop ("Money).

