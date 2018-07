Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 7.32 04 luglio 2018 - 07:32

"Qualsiasi artista vorrebbe essere qui, al posto mio in questa splendida piazza". Così Zucchero, come un ragazzino emozionato e commosso come un debuttante, ha esordito prima del "siparietto musicale" in piazza San Marco a Venezia.

"Ringrazio il sindaco e tutti quelli della sua amministrazione, la Sovrintendenza - ha aggiunto il cantante italiano -. Il mio compito è fare di tutto per non rovinare questa bellezza. Io sono qua per proteggerla. Tutti i timori espressi prima di questo concerto da parte dei veneziani che mi dicevano 'lascia la città come l'hai trovata', sono svaniti".

Zucchero ha confidato dal palco che doveva scrivere un nuovo album "ma in ne ho voglia. Dopo 158 concerti con questi compagni d'avventura - ha raccontato - avevo un sogno: Piazza San Marco. 'Non la danno più', mi avevano detto. Ma le sfide sono belle perché sono quasi impossibili. Sennò che sfide sono".

Neuer Inhalt Horizontal Line