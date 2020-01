Nestlé continua a investire nel settore dei prodotti sostitutivi della carne. Il gigante dell'alimentazione ha siglato un partenariato con le canadesi Burcon Nutrascience e Merit Functional Foods. I dettagli economici dell'operazione non sono stati svelati.

Con le due società nordamericane, si legge in un comunicato odierno, Nestlé vuole creare gustosi prodotti per sostituire carne e latticini con proteine vegetali.

Burcon Nutrascience è specializzata in ingredienti come piselli, colza, soia, canapa, semi di girasole e altro ancora. Merit Functional Foods si occupa invece principalmente di proteine. In casa Nestlé lavorano già 300 persone a livello mondiale nel settore degli alimenti sostitutivi.

Neuer Inhalt Horizontal Line