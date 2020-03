Non ci saranno i tradizionali cortei.

Niente manifestazioni in occasione del Primo maggio: l'Unione sindacale svizzera (USS) ha annullato oltre 50 eventi. Nelle attuali circostanze, non è possibile pianificare alcun raduno, afferma l'organizzazione.

"Questo passo unico nella storia è doloroso ma inevitabile, alla luce dell'attuale pandemia", si legge in un comunicato odierno. Al momento la priorità deve essere quella di garantire la salute propria e degli altri. Per i sindacati inoltre in primo piano vi è l'urgenza di garantire i posti di lavoro e i salari.

Nelle prossime settimane i singoli sindacati esamineranno idee alternative per celebrare in altro modo la festa dei lavoratori.

