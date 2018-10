Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 ottobre 2018 12.18 01 ottobre 2018 - 12:18

Il premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2018 è stato assegnato a James P. Allison e a Tasuku Honjo per la scoperta dell'immunoterapia anticancro. Entrambi lavorano negli Stati Uniti.

Lo ha annunciato come ogni anno il Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, in diretta su internet e sui social network.

Il riconoscimento ammonta quest'anno a 9 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 995 mila franchi. Dal 1901 al 2017 sono stati 108 i premi Nobel in questo campo, consegnati a un totale di 214 scienziati.

Le ricerche di James P. Allison e Tasuku Honjo sono state una pietra miliare nella lotta contro i tumori perché per la prima volta hanno portato alla luce i meccanismi con i quali le cellule del sistema immunitario attaccano quelle tumorali. Allison ha aperto la via a queste ricerche studiando le proteine che funzionano come un freno del sistema immunitario e intuendo le loro grandi potenzialità. Honjo ha segnato un altro passo lungo questa nuova strada scoprendo una proteina delle cellule tumorali che funziona anche come un freno.

