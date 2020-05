L'applicazione è molto diffusa in Germania.

Licenziamenti in vista presso Numbrs, azienda zurighese attiva nella tecnofinanza. Confrontata con la mancanza di finanziamenti l'impresa si vede costretta a ridurre i costi tagliando sul personale.

Potrebbero perdere il lavoro fino a 62 dipendenti, ossia circa la metà dell'organico.

La ristrutturazione punta a tagliare gli oneri fissi del 50% e servirà a garantire il proseguimento dell'attività, spiegano i vertici in un comunicato diffuso ieri sera. Le maestranze sono state informate: nell'ambito della procedura di consultazione hanno ora tempo quattro settimane per avanzare delle proposte. La dirigenza afferma di essersi posta l'obiettivo di trovare una soluzione socialmente responsabile per tutti.

Le misure si sono rese necessarie poiché i negoziati volti a garantire una linea di credito di decine di milioni di franchi non hanno avuto l'esito sperato. Nonostante la battuta d'arresto il management è comunque convinto della bontà del modello d'affari del gruppo.

Il prodotto chiave di Numbrs è una applicazione, diffusa in special modo in Germania, che permette di collegare diversi conti bancari, gestendoli sul proprio smartphone. Stando all'impresa si tratta della app finanziaria più usata nel paese di Angela Merkel. Nell'estate 2020 è previsto lo sbarco sul mercato inglese: un obiettivo che rimane immutato nonostante le difficoltà con cui è attualmente confrontata la ditta.

