Questo contenuto è stato pubblicato il 4 settembre 2014 18.43 04 settembre 2014 - 18:43

Una piattaforma online è stata lanciata a livello svizzero per aiutare i genitori a trovare una o un baby-sitter. Il sito Yoopies.ch, creato da privati, permette di cercare una soluzione per i bambini basandosi su raccomandazioni di altri genitori.

Disponibile in italiano, francese, tedesco e inglese, propone quasi 10'000 baby-sitter in tutta la Confederazione, hanno annunciato oggi i creatori del sito tramite un comunicato.

I genitori possono effettuare ricerche secondo disponibilità, distanza, tariffa, esperienze o diplomi e consultare profili dettagliati. I dati vengono verificati e certificati dagli amministratori del sito.

Se il servizio è gratis per i baby-sitter, i genitori potranno visualizzare i profili e poi diventare membri a pagamento per contattare la persona scelta. Il sito non trattiene alcuna commissione e non si occupa delle tariffe, si legge nella nota. In pratica, si tratta di una sorta di "Facebook dei baby-sitter", che è già disponibile in Francia, Belgio, Spagna e Italia.

www.yoopies.ch

