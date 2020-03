Il gruppo industriale Oerlikon ha annunciato oggi di aver ottenuto tre grosse ordinazioni da produttori cinesi di fibre sintetiche, per un valore complessivo di oltre 600 milioni di franchi.

I tre contratti saranno contabilizzati principalmente per gli esercizi 2021 e 2022, e in misura molto minore nell'acquisizione degli ordini dell'anno in corso, ha dichiarato il conglomerato della in un comunicato. La consegna è prevista tra il 2021 e l'inizio del 2023.

"Questi tre contratti dimostrano l'intatta fiducia dell'industria tessile cinese nel mercato globale e in Oerlikon", ha dichiarato Roland Fischer, CEO del gruppo, citato nel documento. Questi ordini illustrano che "le industrie interconnesse e i modelli di business come quello delle fibre artificiali (fibre sintetiche) sono molto più robusti di quanto molti credano", ha aggiunto.

