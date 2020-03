I decessi salgono in modo notevole.

La Spagna ha superato i 6500 morti per il coronavirus, con un incremento di ben 838 decessi in sole 24 ore: cifra quest'ultima che costituisce un nuovo record sebbene di soli sei casi in più rispetto a quello di ieri.

Lo indica il bollettino aggiornato del quotidiano El Pais, che registra 78'797 contagi accertati con 4907 persone in terapia intensiva e 14'709 guariti nel Paese.

