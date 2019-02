La fame in Africa continua a crescere, "minacciando gli sforzi del continente di sradicarla e capovolgendo i passi avanti realizzati negli ultimi anni".

257 milioni di persone ne soffrono, di cui 237 milioni si trovano in Africa subsahariana e 20 milioni in Africa settentrionale.

Rispetto al 2015, ci sono altri 34,5 milioni di persone denutrite in Africa, di cui 32,6 in Africa subsahariana. La denuncia arriva dal nuovo Rapporto delle Nazioni Unite Africa Regional Overview of Food Security and Nutrition.

