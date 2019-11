Balzo in avanti del fatturato per Orascom Development Holding (Orascom DH) nei primi nove mesi dell'anno: +43% a 325,2 milioni di franchi. A livello operativo, l'Ebitda è cresciuto del 49% a 57,3 milioni, indica in una nota la società attiva nel settore del turismo.

Grazie a questa buona performance, la perdita netta si è ridotta a 7,9 milioni di franchi, rispetto ai -29,7 milioni di un anno fa. La direzione ha confermato i suoi obiettivi per l'insieme dell'anno: un giro d'affari di 400 milioni, un Ebitda fra i 74 e i 77 milioni e cessioni immobiliari fra i 445 e i 470 milioni.

