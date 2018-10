Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 ottobre 2018 18.57 08 ottobre 2018 - 18:57

Un'immagine dei festeggiamenti in occasione della chiusura dell'Oktoberfest 2018.

Bilancio positivo per l'edizione dell'Oktoberfest 2018, che si è chiuso ieri sera con 6,3mln di visitatori, circa 100'000 in più della precedente edizione, come rendono noto gli organizzatori.

Sono stati bevuti in 16 giorni circa 7,5 milioni di litri di birra e sono state prodotte 95 tonnellate di spazzatura, 5 tonnellate più del 2017, ha reso noto l'amministrazione cittadina di Monaco.

I reati commessi, compresi quelli a sfondo sessuale, sono stati di numero inferiore rispetto alle precedenti edizioni, ha reso noto la Polizia, anche se quest'anno si è registrato un decesso durante una rissa. Il numero dei funzionari feriti è stato superiore agli scorsi anni.

Maggiore è stata quest'anno la partecipazione della generazione degli ultra 60enni. Non hanno fatto mancare la loro presenza i vip di oltre oceano: nell'ultimo fine settimana sono arrivati Bill e Hillary Clinton e prima era stato alla manifestazione di Monaco Arnold Schwarzenegger insieme a suo figlio 25enne, Patrick.

Neuer Inhalt Horizontal Line