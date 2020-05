Un aereo pachistano con 107 persone a bordo è precipitato su una zona abitata poco prima del suo atterraggio all'aeroporto di Karachi: lo riporta il network tv pachistano Samaa. L'aereo proveniva da Lahore.

Secondo fonti locali citate da altri media si tratta di un Airbus A-320 della compagnia aerea Pia (Pakistan international airlines).

A bordo del velivolo vi erano 107 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio: lo ha reso noto il ministero dell'Aviazione pachistano, secondo quanto riporta la Cnn. Media locali riportano inoltre che il velivolo è caduto in una zona residenziale.

Le immagini trasmesse dalle tv locali mostrano fiamme e un denso fumo nero sul luogo in cui è caduto l'aereo e secondo alcuni media sarebbero state colpite anche "numerose" abitazioni. Per il momento però questa informazione non è stata confermata e non si hanno notizie di vittime tra i residenti della zona.

Sempre secondo i media locali la comunicazione tra l'aereo e la torre di controllo dell'aeroporto di Karachi si è interrotta un minuto prima dell'atterraggio.

